Salinas Pliego responde a ex académico que acusa de abuso a ex productor

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios ex concursantes de "La Academia" han alzado la voz para exponer el lado oscuro del reality show de TV Azteca, el ex académico Adrián Varela, miembro de la cuarta generación del programa, dio a conocer su mala experiencia y acusó de abuso a uno de los productores de la televisora del Ajusco, problema en el que Salinas Pliego tomó cartas en el asunto.

El cantante de 37 años aseguró que en su momento envió una carta al magnate mexicano, para hablarle sobre el hostigamiento que presuntamente recibió por parte del ejecutivo Sergio Vicente Segura.

Adrián Varela reveló su historia al periodista Javier Ceriani, compañero de la conductora Elisa Beristain en el programa de espectáculos en YouTube, "Chisme No Like".

RICARDO SALINAS PLIEGO RESPONDIÓ A LA DENUNCIA DE ADRIÁN VARELA

Varela contó que el dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, no tardó en responder su llamado de auxilio y en menos de 24 horas el magnate mexicano se había puesto en contacto con él.

Obtuve una respuesta, en menos de 24 horas el señor me respondió y me dijo ´Adrián, gracias por tu honestidad´. Y sé que hubo cambios positivos a raíz de atreverme a hablar de situaciones, confesó el intérprete.

Cabe recordar que el exintegrante de "La Academia" narró que Sergio Vicente Segura le pidió que fuera su novio; además, en una ocasión le suministró una bebida que lo dejó inconsciente.

El joven cantante tenía 21 años de edad, cuando Sergio Segura, quien estaba involucrado en la gira de conciertos, le dio una bebida que aparentemente tenía “algo”.

Luego de que Héctor Zamorano, primer expulsado de “La Academia”, primera generación, denunciara en "Chisme No Like" que el productor de TV Azteca, Sergio Segura, lo acosaba sexualmente, otro participante del reality show señaló al ejecutivo por la misma razón.

Tras las revelaciones que Héctor Zambrano hizo, Adrián Varela se llenó de valentía y decidió romper el silencio y relatar la experiencia que tuvo con el productor de Azteca, de quien cree que lo drogó con una bebida que le ofreció, según lo dijo así a Javier Ceriani en el programa Chisme No Like.

“A este personaje lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia, en la Arena Monterrey. Me aborda en una ocasión y me dice: ‘Quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí”, dijo.

Adrián aseguró que Segura siguió insistiendo en tener una relación sentimental con él y le hacía invitaciones para salir a cenar, pero se negó rotundamente y trató de convivir con él solamente en entornos laborales.

Agregó que el productor lo bloqueó artísticamente y lo privó de ciertos proyectos que la gira de la cuarta generación de “La Academia” les ofrecía a los integrantes, a causa de que le dijo que no tendría una relación con él.

"La verdad es que me ofreció un trago. Le di dos tragos de esa bebida y yo me imagino que quedé inconsciente, porque yo sólo recuerdo que él me dijo: ‘Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado’. Claro que al momento de la bebida, pues yo estaba como en un área de donde nos encontrábamos y después estaba como en otro asiento. Entonces, reamente no sé qué sucedió, no está en mis recuerdos y pues nada, hay muchos rumores que este personaje hacía”, relató Adrián.