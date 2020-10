Salida de Mónica Noguera en “De Primera Mano” tomó por sorpresa a Michelle Rubalcava

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida de Mónica Noguera del programa “De primera Mano”, tomó por sorpresa al conductor Michelle Rubalcava.

Durante una transmisión en vivo en su canal de Youtube y Fanpage, el conductor aseguró que no ha hablado con la exesposa de Memo del Bosque.

Indicó que le tomó por sorpresa esta noticia que desde la mañana empezó a correr como ‘reguero de polvora’ en redes sociales, aunque Gustavo Adolfo Infante declaró que Noguera regresará pronto al programa de la televisora “Imagen Tv”.

"No he hablado con Mona, pero sí ella ha tomado algún otro plan, pues se lo aplaudo. En cualquier lugar donde Mona se pare, lo va a hacer muy bien porque es una gran conductora y tiene mucha trayectoria, además que es muy guapa. No he hablado con ella, insistió.