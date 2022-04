Sale hablar César Bono de su operación

Ciudad de México.- Tras fuertes rumores sobre la operación de César Bono, el actor de la serie de 'Vecinos' salió a aclarar las especulaciones sobre su estado de salud actual. Bono fue internado de emergencia en los primeros días de marzo por una hemorragia de úlcera causada por una perforación en el intestino delgado.

El ínterprete de la pantalla chica aprovecho para agradecer la atención de sus amigos cercanos y los mensajes que le han hecho llegar a través de la aplicación Whatsapp y afirma que aunque en estos momentos le cuesta hablar, en cuanto se sienta mas estable se comunicara con ellos.

“Estuve casi el mes, o sea, dos o tres semanas, no recuerdo bien, y estoy en recuperación, es muy dolorosa porque me operaron, entonces a mí ahora sí que nunca me habían metido el bisturí y estoy sorprendido de cómo duele y qué difícil la recuperación, ahora sí que mucho más que lo del corazón”