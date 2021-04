Sale Gabo Cuevas de “Survivor”

“Odiado o amado...pero nunca olvidado”, dijo el periodista Gabo Cuevas, quien se convirtió en el primer concursante en salir de “Survivor”.

Cuevas quien fue expulsado el pasado domingo, ya está viajando a México, luego de finalizar su participación en Dominicana dentro del programa de Azteca.

El reportero de espectáculos compartió su sentir a través de su cuenta de Instagram.

“Survivor que gran experiencia, deseaba tanto vivir esto que cuando llegaste debo confesar que tenía muchos miedos, me hacía tantos cuestionamientos que sembraban dudas y al mismo tiempo emociones”, escribió el eliminado.

Quien perteneció al equipo de los Jaguares, fue señalado por sus compañeros como el más débil, además vinieron diferencias con el capitán Daniel.

“Decidí vivirlo como soy... Intensamente, sin filtros, honestamente y con el corazón en la mano. Regreso a mi mundo real leal a mi mismo, contento por el valor que le doy a la amistad y a la cualidad que me caracteriza de ser frontal y no titubear cuando las cosas no me parecen”, escribió el periodista.

Recalcó que algunos aplauden su comportamiento, otros lo aborrecen, pero ese ese él.