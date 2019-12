Said hace Reggaeton positivo

MEXICALI, B.C.- Pareciera que hoy más que nunca, el choque entre las letras de la música urbana y ser escuchadas por mujeres es un acto mal visto.

Todo después de los movimientos de mujeres que se han presentado en México y alrededor del mundo, por esto, Said P sabe la responsabilidad que tiene al hacer música urbana y cómo representar a la mujer en sus letras.

Ante esto el cantante mexicano quien recién estrenó su primer sencillo ‘Coqueta’, habló con este diario sobre su música y su postura ante las críticas.

“Es una canción que la hicimos pensando en el empoderamiento de la mujer en el sentido en que pueden ser coquetas; la mujer tiene derecho de mostrar su belleza y coquetearle al hombre que le gusta” “Nada de que tápate, no digas, no hables, no, si el hombre tiene derecho y puede conquistar, pues la mujer también”, compartió el intérprete.

Por otro lado, aclaró que si bien las letras de la música urbana están hechas en muchas ocasiones de una manera ofensiva contra las mujeres, esto no generaliza a los artistas urbanos.

“A veces en el reggaetón y los artistas urbanos somos un tanto juzgados y a veces con justa razón, porque si algunas letras son misóginas o machistas, pero no todas”, “Como en el caso de mis canciones y mi música no son así, no soy misógino y hablo con total amor y admiración a las mujeres, es de ahí donde viene una música urbana diferente… va muy de la mano con el respeto y el amor hacia las mujeres”, afirmó.

Actualmente, Said P está también estrenando un segundo tema titulado “Pasaje sin rumbo”, el cual ya está sonando en radioestaciones mexicanas. Mientras que el video de ‘Coqueta’ rebasa los 10 millones de views en YouTube.