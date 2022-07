Sacha Baron Cohen se sale con la suya y gana juicio por difamación; le dijo "pedófilo" en su cara a exjuez de Alabama y lo transmitió por televisión

Estados Unidos.- Una apelación presentada por el exjuez de Alabama, Roy Moore, fue rechazada por el actor Sacha Baron Cohen (conocido mundialmente por su personaje Borat), quien según afirmó Moore, lo había difamado en un programa de televisión de Showtime, Who is America?



El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan dictaminó por unanimidad el jueves desestimar la demanda de 95 millones de dólares de Moore y su esposa contra Cohen, Showtime y su propietario corporativo, CBS, por un segmento de "Who is America?", programa que se emitió en Showtime en 2018 y donde se le llamó pedófilo al exjuez.



Durante el segmento del programa, Cohen entrevistó a Moore, expresidente del Tribunal Supremo de Alabama y controvertido republicano que perdió una elección especial para ocupar el escaño en el Senado de los Estados Unidos, bajo el engaño de recibir un premio en honor a su apoyo a el Estado de Israel.

La comedia de Sacha Baron Cohen

En la mayoría de sus rutinas, los personajes de Cohen interactúan con personas desprevenidas, de estilo documental, que no se dan cuenta de que están siendo preparadas para situaciones cómicas y burlas que se revelan a sí mismas.



Cohen adopta una variedad de acentos y disfraces para sus personajes, y rara vez aparece fuera de sus caracterizaciones. Aunque por los últimos años, Cohen ya empezado a ser reconocido aunque esté en su papel.



En Who is America? Baron Cohen se presentó a sí mismo como un experto antiterrorista israelí y ex agente de inteligencia. Durante el segmento donde participó Roy Moore, Cohen mostró clips de noticias que informaban sobre denuncias de la época de la campaña del juez en el Senado, que hablaban de estar involucrado en conducta sexual inapropiada.



Moore negó las acusaciones.



En carácter, Baron Cohen describió un "detector de pedófilos" ficticio. Durante el episodio, el dispositivo que parece un detector de metales portátil, se mostró sonando cerca de Moore, lo que implicó que era un pedófilo. Moore salió de la entrevista.



¿Entre broma y broma, sale la verdad?

En su decisión, el Segundo Circuito dijo que el exjuez Moore firmó una exención de liberación antes de la entrevista, cuyo texto sin formato excluía a Moore de futuros reclamos por difamación, imposición intencional de angustia emocional y fraude. El tribunal también estuvo de acuerdo con un tribunal inferior, "que el segmento en cuestión era claramente una comedia y que ningún espectador razonable concluiría lo contrario".



El humor es un importante medio de expresión legítima y fundamental para el bienestar de las personas, la sociedad y su gobierno", afirmó el fallo.



Larry Klayman, el abogado de Moore, le dijo a CNN el viernes que planean solicitar una nueva audiencia. Klayman dijo que pensaba que el fallo era una "decisión terrible" que va "mucho más allá de Roy Moore", y sugirió que al menos dos de los jueces del panel de tres jueces, todos designados por los presidentes demócratas Clinton y Obama, discreparon con Moore porque es republicano.



Klayman agregó que pensó que el caso debería haber ido a un jurado y que la liberación del segmento que firmó Moore era "ambigua".



En el acuerdo de consentimiento, Moore había tachado a mano una sección relacionada con el contenido sexual. En ese punto, ese tribunal dictaminó: "No estamos convencidos".



“Después de casi cuatro años de litigio, parece que la demanda frívola del Sr. Moore finalmente terminó”, dijo Russell Smith, el abogado de Baron Cohen, a CNN el viernes.

Puedes ver el clip de Who is America aquí: