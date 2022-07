Sacerdote guatemalteco revela que Nodal le pidió oficiar su boda: ¿con Cazzu?

GUATEMALA.- En los últimos días, Christian Nodal ha recibido cientos de críticas por un video en el que le dice a Cazzu “Te amo”. A pocos meses de haber terminado una relación con Belinda y tras varios rumores de romance con influemcers, cantantes y modelos, usuarios de redes sociales opinan que la pareja va muy rápido con su relación.

Sin embargo, tal parece que los cantantes van incluso más rápido de lo que han dejado ver, pues un sacerdote que reside en Antigua compartió una imagen de ellos en el Convento La Merced, ubicado en las inmediaciones de la localidad turística y reveló que Nodal desea casarse en este lugar.

¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido como Padre Choco.