Sacará Karol G una nueva canción con Bad Bunny

Tijuana, Baja California.-Karol G y Bad Bunny se encuentran en el punto más alto de sus carreras musicales. 'El conejo malo' fue sold-out a solo minutos de anunciar la venta de boletos para su gira mundial y 'La bichota' fue digna de admirar por su homenaje a los latinos en uno de los festivales más importantes en el mundo, Coachella 2022.

En un pasado ambos famosos habían fucionado sus talentos en "Ahora me llama", éxito estrenado en el 2017 para el albúm Unstoppable. Este 'hit' fue considerado una de las mejores canciones latinas de ese año, se mantuvo entre los primeros 10 lugares en la lista con mas de 7 millones de reproducciones.

Aunque se desconoce como se conocieron, lo cierto es que entre ambos siempre ha existido una buena amistad.

Durante un video para la plataforma de 'tik tok' la colombiana compartió a sus seguidores un adelanto sobre lo que será su siguiente tema, pero no contaba con la astucia de sus fanáticos detectaran la voz del trapero en el fondo del sencillo.

Este 'single' llevará de nombre "Provenza" y representaría su primer lanzamiento en el 2022. De acuerdo con la página Genius y el pedazo que posteó Karol G este sería un fragmento:

[Verso: KAROL G]

Cuando nos emborrachemos, una de reggaetón ponemo' Y nos vamo' a dónde nos podemos querer, nos podemos comer

[Coro: KAROL G & Bad Bunny ]

¿Baby, qué más? Hace rato que ( Wuh ) no sé na' de ti ( Yeh ) Estaba con alguien, pero ya estoy free ( 'Toy free ) Puesta pa' revivir viejos tiempo', no salgo hace tiempo Tú dime dónde está', ah-ah- ah ( Tú dime—, tú dime— ) Que hace rato que no sé na' de ti ( Na' de ti ) Estaba con alguien,Wuh ) Puesta pa' revivir viejos tiempos', no salgo hace tiempo.

En el video corto se puede ver a la intérprete de 'MAMIII' disfrutando un día soleado.