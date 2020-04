Sabrina Sabrok no sabe quién es el padre de su hija menor

Sabrina Sabrok sigue brindado fuertes declaraciones, y luego de asegurar que no sirve para ser madre, ahora confesó que no tiene idea de quién sea el verdadero padre de su hija menor.

La actriz reveló en entrevista para el programa “De Primera Mano” que mientras mantenía una relación con Erick Farjeat también sostenía un romance con el luchador conocido como ‘El Cibernético’.

“No sé, no tengo idea (quién sea el padre) yo andaba con ‘El Cibernético’. Él (Farjeat) quería a huev* colgarse de mí. En una de esas (la niña es de ‘El Cibernético’) porque yo estaba con los dos”, dijo Sabrina.

Y para no dejar duda de su declaración, Sabrok agregó: “Yo la verdad no quería tener un hijo con él porque yo no sabía si era de él o del otro güey ('El Cibernético'), por eso quería abortar. Él insistió, lloró y se arrastró para que yo tuviera a la hija y me dijo: ‘Yo me hago cargo, no te voy a necesitar’”.

Esta declaración tomaría más fuerza luego de que hace algunos días la también cantante reconociera en una entrevista que no sirve para ser madre.

“No tendría que haber sido nunca madre porque a mí no me gusta. Ellos (los padres) insistieron en tener hijos. Yo no sirvo para madre, yo sirvo para trabajar, yo les paso el dinero, no me interesa ser madre, fue de las pendejadas que hice en mi vida”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.