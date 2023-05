Sabrina Sabrok le hace propuesta a Karely Ruiz para colaborar en contenido para adultos

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente se dio a conocer que Sabrina Sabrok le lanzó una propuesta a la influencer Karely Ruiz y mencionó que desea colaborar con otras famosas para así poder subir contenido para adultos.

Por una parte, Sabrok mencionó que la cantante Ninel Conde ya le había respondido y ahora se encuentra en la espera de que la famosa modelo de Only Fans Karely se sume a este proyecto que trae en manos.

También indico que se considera fan de la regiomontana y le gusta mucho todo el contenido que ha estado haciendo con el rapero Santa Fe Klan, pues considera que de esta forma ayudan a normalizar el contenido erótico.

"Me encanta, soy su fan. Le propuse grabar, a ver qué me dice. Ojalá. Ella me dijo que también es mi fan, entonces puede ser que sí grabemos algo".