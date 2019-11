Sabrina Sabrok impacta con foto en su Instagram

TEXAS.-La actriz porno Sabrina Sabrok impactó a sus seguidores de las redes sociales por fotografía en su cuenta de Instagram.

En la imagen se observa a la argentina con muy poca ropa e invitando a sus seguidores a su página sabrinasabrokvideos.com.

Cabe recordar que Sabrok recientemente había estado deprimida porque no le había gustado un tatuaje que se hizo en su cara.

“Este es el tatoo que me hice ayer pero no me gustó. Lo decidí apurada y dije bueno está bien, este. Hoy me levanté a la mañana y dije qué hice. Estoy superdeprimida, no pude dormir en toda la noche. Me lo quiero arreglar, ahora no sé que hacer. Es la primera vez que me hago algo que no me gusta; me hice miles de cosas en el cuerpo y justo el de la cara no me gustó”, comentó muy angustiada en un video para Radio Mitre.

La cantante indicó que el tatuaje lo había decidido hacer para celebrar que cumple 50 años, pero ahora busca cómo arreglar esa marca.

Lorena Fabiana Colotta nació en Buenos Aires un 4 de marzo de 1971, es más conocida como Sabrina Sabrok, es una cantante, actriz, actriz pornográfica, modelo de glamour y presentadora.

Estudió cultura musical, canto y arte dramático en Buenos Aires, Argentina, titulándose como profesora de Cultura Musical e impartiendo clases en escuelas secundarias.

Inició su carrera musical y televisiva en Argentina apareciendo en innumerables programas de televisión y comerciales de publicidad.

En 1996 formó su grupo de Nu Metal llamado Primeras Impresiones.

Al año siguiente, ella y su grupo de rock iniciaron la apertura del concierto de Marilyn Manson en Argentina.

Sabrina y su banda han grabado seis álbumes. En el año 2000 inicia una gira con su grupo de rock visitando varios países, entre ellos México donde realiza varios conciertos.

En 2002 Sabrina Sabrok comienza a trabajar en Televisa México, país de donde obtuvo la nacionalidad tiempo después.