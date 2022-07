Sabrina Carpenter estrenará “emails i can’t send”.

Tijuana, Baja California.- La actriz de Disney y cantante, Sabrina Carpenter lanzará su nuevo disco “emails i can’t send” este 15 de julio 2022 a las 21:00 horas.

Esta mañana se filtraron algunas imágenes de su próximo video, la artista aparece en un circo junto a un tigre.

Los admiradores de la cantante están emocionados porque sospechan se revelará en sus letras algunos hechos relacionados con el triángulo amoroso que vivió junto a Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

“Ahora soy una rompehogares/Soy una p*t*/Recibí amenazas de muerte… Dime quién soy, porque no tengo opción/Todo porque me gustaba un chico”, dice en su canción 'Because i liked a boy'.