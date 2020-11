Sabo Romo podría dejar Caifanes tras 33 años de permanencia en la agrupación

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de permanecer más de 33 años en la agrupación Caifanes, Sabo Romo aseguró que tal vez su permanencia en el grupo de rock llegó a su fin, pero le gustaría que sus compañeros se lo hicieran saber, publicó El Heraldo.

En una entrevista que otorgó al medio, el bajista aclaró que no está peleado con sus compañeros, pero sí hubo desacuerdos sobre un contrato que está dudando en firmar, pero no dio más detalles al respecto.

Sí está en riesgo mi permanencia, pero es por una falta de acuerdo, no porque estemos peleados. Posiblemente ahora ellos se sientan un tanto agredidos por esta situación… pero tengo derecho a salir a dar mi postura. Estoy hablando de una reestructuración, no nos peleamos, ni es por dinero, espacios u otras circunstancias. Es simplemente fijar una postura. Si ellos han decidido que quieren continuar sin mí, tal vez podría entenderlo, pero sí me gustaría saberlo”, apuntó.