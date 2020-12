Sabine Moussier y Paty Navidad tiene un noviazgo de 6 años con un hombre que ¡no conocen y les lava el cerebro!, afirman

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Sabine Moussier tiene una relación de noviazgo con un hombre que no conoce en persona y señalan que el sujeto estaría mal de la cabeza y que la manipula. Asimismo, indican que andaría al mismo tiempo con Paty Navidad.

Según el periodista Jorge Carbajal, una maquillista le presentó a un amigo que es empresario hace más de 6 años.

"Después de todo lo que viviste, le dijo la maquillista, necesitas encontrar un hombre que de verdad te quiera, mira, yo conozco a uno, es empresario, él busca una relación seria como tú. Te voy a poner en contacto con él. Él es un tipazo, le va muy bien económicamente, no está casado, no tiene hijos, ya es maduro, vive entre Estados Unidos y México, y lo único que le hace falta es alguien como tú", señaló.

Agregó:

"Entonces el hombre contacta a Sabine esa misma noche. Desde ahí comienza una amistad, entonces él la empieza a coquetear, a enamorar, la empieza a hacer sentir bien, todo lo que ella no sentía. El caso es que ya pasaron 6 años de eso, ¿pero que creen? Resulta que ya novios, son pareja, se aman, se adoran, no sé qué tanto, ¡pero no se conocen!".

Carbajal afirmó que no se conocen en persona, que ella nunca lo ha tenido enfrente y nunca ha salido a cenar con él.

Según dice, esto se debe a que el tipo ha sabido manipular muy bien a la actriz, pues señala que es muy extraño porque cada vez que se pone en contacto con ella se apellida diferente, o sea, se cambia de apellido.

"Ha manipulado a Sabine a tal grado que la hace sentir como vigilada, pues si sale, rápido la increpa para que se regrese a su casa. Señalan que hasta le dice cómo va vestida y todo".

"Sabes qué es lo peor, te regaña, te mete miedos. Y ella es como la Gloria Trevi como cuando defendía públicamente a Sergio Andrade, porque lo defiende, Sabine defiende al hombre ese a pesar de todo lo que le hace".

El periodista indica que cuando todo esto comenzó, hace 6 años, se dijo que Moussier le había bajado el novio a Paty Navidad, y Paty le reclamó a ella y tuvieron su pleito.

"Tuvieron su pleito por Leonardo (como supuestamente se llama el hombre). Y a Paty dicen que también se la cuenteó, ella tampoco nunca lo conoció, todo fue por teléfono".

Por último, dijo que la maquillista desapareció del radar y nunca supo nada.

Actualmente se dice que ambas, tanto Paty como Sabine están en un triángulo amoroso con ese señor al cual no conocen en persona y que las manipula.

Recientemente se dio a conocer que Sabine tuvo que alejarse de los estudios de grabación porque padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que puso en riesgo su integridad ya que estuvo a punto de quedar paralítica, motivo por el cual tuvo que utilizar una silla de ruedas.

Entretanto, Navidad se ha vuelto muy polémica en redes sociales por sus declaraciones sobre que con la vacuna del Covid-19 nos quieren implantar chips para monitorearnos y sobre que presuntos "parásitos extraterrestres del mal controlan al mundo".