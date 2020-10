Sabine Moussier olvida diferencias con Sherlyn y le envía mensaje por su maternidad

Ciudad de México.- Sabine Moussier olvidó las diferencias que sostuvo con Sherlyn, luego de que ambas mantuvieran una guerra de declaraciones por culpa de Jorge Peralta, quien en distintos momentos fue pareja de las dos.

Al ser cuestionada por los reporteros sobre la reciente maternidad de Sherlyn y si le mandaba bendiciones, la reconocida villana de las telenovelas contestó: “De verdad que el ser madre, el tener un hijo, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es una gran bendición, y lo único que puedo decir es que tampoco sabía, pero que sí, que Dios la bendiga siempre y a su bebé, y a todas las madres que estén a punto de parir o que acaban tener a sus bebitos son bendiciones que nos manda Dios”.

Posteriormente, al ser cuestionada por la relación que actualmente mantiene con Peralta, la artista únicamente dijo: “Todo bien, gracias a Dios… sí, ya hace muchísimos años (de ese lío legal)”.

Como se recordará, hace más de 10 años Sabine y Sherlyn no se podían ver ni en pintura luego de que la segunda demandara a Jorge asegurando que cuando fueron novios le entregó 135 mil dólares para un negocio del que no recibió beneficios, escenario que llevó a Moussier a saldar la cuenta para evitar que el padre de sus hijos fuera a la cárcel, aunque no paró de despotricar en contra de su colega.