Sabine Moussier confiesa que se sigue viendo con el ex de Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabine Moussier reveló que hasta la fecha sigue teniendo contacto con su ex pareja Leonardo Demian Bours, personaje que hace algunas semanas nuevamente enfrentó a la actriz de origen germano con la mexicana Paty Navidad, quien la acusó de haberse metido en el noviazgo que mantenía con él.

“Ya pasaron 6 años y medio… aquí donde dice número desconocido (es él), porque los demás ya están bloqueados, entonces me llama por números desconocidos, todos los de rojito. Sí (es él) … no me asusta”, dijo Sabine en entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy.

Posteriormente, Moussier confesó que a pesar de que sabe que esa relación no va a prosperar, simplemente no puede ponerle fin y por eso continúa hablando con Leonardo.

“A veces sí, ¡claro!, cuando no tienes que hacer cosas, o sea mira, ahí está (la prueba), yo creo que va a hablar siempre, no lo conozco ni lo voy a conocer. Muchas veces he intentado alejarlo, y luego regresa, entonces llega un momento que te cansa tanto que dices ‘¡ay, ya!... ¿qué quieres?’, entonces ya te dice dos o tres cosas que te mueve el tapete y ya vuelves a caer. Porque además me vio la cara, me mintió, me hizo de verdad horrible, yo no sé qué pasó en ese tiempo, solo sé que yo estaba muy mal, pero ahorita ya no, ya no volví a caer”, relató.

De la misma manera, la reconocida villana de las telenovelas confirmó haberse enamorado del también ex de Navidad.

“Es una persona con la que, sin vernos, pudimos conocernos mucho y convivir y hacer muchas cosas… Dentro de lo que se puede decir, enamorar de lo que te dicen, como te hace sentir, como te hace reír, de que todo era… ¡claro que sí!, y por eso fue tan difícil salir de ahí, pero llegó un momento en que dije a ver, 20 de noviembre, tienes hasta el 20 de noviembre, yo pedía verlo, yo decía ‘es que yo no puedo estar contigo si no nos vemos’, siempre me decía que sí, pero como la canción, no digas cuando. Me hubiera encantado saber quién es, pero ahorita ya no”.

A pesar de que Sabine Moussier sigue sin conocer físicamente a su ex y que reconoce estar investigada por Leonardo a través de diversos medios, la actriz prefiere tomar el tema con humor y volvió a recalcar que no siente ningún temor ante esta situación.