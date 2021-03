¿Sabías que la protagonista de “WandaVision” es hermana menor de las gemelas Olsen?

ESTADOS UNIDOS.- El éxito de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) en la plataforma de streaming de Disney parece imparable. Una producción con múltiples guiños y referencias a otras producciones del Universo Marvel que ha conquistado tanto a los seguidores de las sagas de superhéroes como a los que no lo son tanto, convirtiéndola en una de las series más vistas del pasado mes enero.

Pero más allá de la trama, fue el personaje de Wanda el que más llamó la atención a muchos de los espectadores por ser interpretado por Elizabeth Olsen, nada más y nada menos que la hermana menor de Mary-Kate y Ashley Olsen, las míticas gemelas que se convirtieron en estrellas gracias a Padres Forzosos.

A pesar de su indiscutible parecido físico, fueron muchos los que se quedaron boquiabiertos al descubrir los lazos familiares entre Elizabeth Olsen y las gemelas Mary-Kate y Ashley. Lejos de lo que pueda parecer a priori, la protagonista de Bruja Escarlata y Visión no ha estado ni mucho menos a la sombra de sus hermanas, pero es cierto que no ha querido que su nombre vaya ligado constantemente al éxito prematuro de sus predecesoras.

Hermanas Olsen: Mary Kate, Elizabeth y Ashley.

Antes de llegar a meterse en la piel de Wanda Maximoff en la serie de Disney, Elizabeth Olsen ya había tomado clases de interpretación y canto y, a sus 32 años, puede presumir de haberse labrado una aplaudida posición dentro del Universo Marvel con una interpretación de su personaje muy destacada dentro de la saga de Los Vengadores.

Al igual que sus hermanas, hizo sus pinitos cuando aún era muy pequeña, de hecho aparece en algunas de las primeras películas de Ashley y Mary-Kate. Sin embargo, tras comprobar en su propia familia los efectos que puede tener el triunfo internacional a una temprana edad, Elizabeth Olsen decidió no convertirse en una estrella infantil.

Por esta razón, no comenzó a destacar como actriz hasta el año 2011 gracias al título Martha Marcy May Marlene. Una película a la que se unirían Silent House, Very Good Girls junto a Dakota Fanning o Godzilla, hasta que encontró su trampolín al éxito de la mano de Marvel.



¿De qué trata "WandaVision"?

La historia se centra en la vida de pareja de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), dos de los personajes de Los Vengadores, después del chasquido de Thanos de la cinta End Game. Todo, centrándose en los aspectos más cotidianos de sus vidas y en cómo sus poderes influyen en sus tareas más domésticas.

Todo ello con un toque vintage al más puro estilo años cincuenta que aparece en contraposición con el mundo actual, con salto temporales y realidades paralelas que llevarán a pensar a sus protagonistas que nada es como realmente parece. Una serie con una trama que, sin ánimo de hacer spoilers, se sitúa como realmente importante para el Universo Marvel.