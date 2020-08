Mariana Rodríguez perdona actitud machista de Samuel García

Hermosillo, Sonora.-Después de toda la controversia generada por la actitud machista del político Samuel García durante una transmisión en vivo con su esposa Mariana Rodríguez, ella decidió perdonarlo.

Todo comenzó cuando la popular influencer durante en enlace en vivo con su marido, éste le pidió que bajara la cámara porque “enseñaba mucha pierna”.

Aunque ella dijo que sólo era su rodilla, él insistió en que lo hiciera.

"Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna (…) Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", replicó el Senador.

Tras esto, miles de mensajes y críticas le llovieron al político por su actitud machista contra su esposa, a lo que, a las horas, dio a conocer una disculpa pública.

“Mariana, mi amor, una disculpa, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25, me duele mucho que, por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones te lleguen tantos de reproche, de indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo”, escribió, además de pedir que lo “aceptaran y ayudaran a cambiar su actitud”.

Fue así como la propia Mariana decidió aceptar sus disculpas, y justificar la actitud de su esposo como “sólo un error”.

“Te amo, los que te conocemos sabemos que fue un error. ¡Eres el mejor esposo del mundo y te amo con todo mi corazón! ¡De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita!”, retuiteó la influencer en Twitter.