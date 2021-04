¡SPOILER! Revelan qué pasó con Marcela Basteri en la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, uno de los más grandes misterios en torno de la vida de Luis Miguel, es el paradero de su madre.

Entre dimes y diretes, los fans del cantante nacido en Puerto Rico se han preguntado qué fue lo que sucedió con Marcela Basteri, y más desde el estreno de su serie biográfica en 2018.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero ahora que se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada el pasado domingo 18 de abril, por fin se aclaró qué sucedió con la mujer italiana.

SPOILER A PARTIR DE ESTE PUNTO

El primer capítulo comienza con el funeral de Luisito Rey, padre de Luis Miguel, quien murió en el último episodio de la primera temporada.

Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, se reunió con su mánager Hugo López, quien le dice lo que descubrió sobre Marcela.

“Me dijeron que la vieron salir de un banco hace menos de un año. Esa es una buena noticia”, dice.

Tiempo después, “El Sol” se reúne con el agente Mossaad, a quien le dio la misión de encontrar a su madre. Éste le dice que esa mujer no era Marcela, sino una impostora que usó el pasaporte de Marcela Basteri para acceder a sus cuentas bancarias.

Al ver las fotos de la mujer en cuestión, Luis Miguel se reúne con su hermano Álex, quien la reconoce como “María”, una vecina suya en Las Matas.

El cantante decide reunirse con ella para que le explique porqué se hizo pasar por su madre y que le diga todo lo que sepa de ella.

María, finalmente, revela la desgarradora verdad: Tito, el tío de Luis Miguel, fue quien le dio el pasaporte y le pidió que se hiciera pasar por Marcela para retirar el dinero y que se lo entregara a él y Luisito Rey.

Escuchó gritos ese día en Las Matas y cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”, reveló María.

Furioso, LuisMi decide enfrentar a su tío Tito, exigiéndola a gritos que le dijera lo que sucedió.

“¡Tenías la camisa manchada de sangre!”, exclamó Luis Miguel.

Sin más alternativa, Tito confiesa la verdad.

“¡Que no fui yo! ¡No fui yo! ¡Que fue tu padre! ¡Fue tu padre! ¡Me obligó a chantajear a Maria! Me dio el pasaporte y me dio sus cuentas”, exclamó Tito.

“¿Qué hizo mi papá?”, preguntó Luis Miguel.

“Fue un accidente. Estaban discutiendo…”.

Es así como Luis Miguel le cuenta a su hermano Alex lo sucedido: Marcela Basteri perdió la vida a manos de Luisito Rey.

Según el libro “Oro de rey” de Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, Luis Miguel sabe que su madre murió en 1986 en España por causas “no naturales”.

El texto dice que ese año, Marcela y su hijo Sergio vivieron en la Toscana durante varios meses, pero la convencieron de regresar a Madrid los primeros días de agosto. Al llegar, Marcela y su bebé no se alojaron en Las Matas, sino en el departamento de su marido, Luisito Rey.

“Luisito (Rey) dijo a Marcela que viajarían a Chile a reunirse con Luis Miguel, para lo cual debía dejar a Sergio con los abuelos en el apartamento de Plaza de Castilla. Partirían desde el chalet de Las Matas. Ella hizo una llamada a su familia en la Toscna, se la escuchó decir a su hijo Alex que se apurara con la maleta porque él también se iba a ir antes. Después de colgar, a la mamá del cantante se le perdió el rastro para siempre”, cita el libro.

Cabe recordar que Luis Miguel es el productor ejecutivo de su serie biográfica, por lo que esta versión sería la más apegada a la realidad.