SPOILER: ¿Cómo evitó "Loki" imitar el final de "Matrix Reloaded"?

ESTADOS UNIDOS.- Los guionistas de Loki tenían muy claro cuando escribieron el final de la serie, cuando se sentaron a imaginar el episodio 6 de la temporada 1, que no querían que el encuentro de Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) con El que permanece (Jonathan Majors) se pareciera al final de Matrix Reloaded.

No querían, ni por asomo, que recordara al encuentro del Arquitecto con Neo. No querían que la explicación del personaje de Majors sonara a la explicación del Arquitecto. Ya sabes, al otro lado de la puerta está el villano que mueve los hilos, un ser presciente que sabe todo lo que tenía que pasar y todo lo que va a pasar (hasta cierto punto) a partir de ese momento. Es inevitable que el final de Loki pudiera caer en la trampa de un discurso similar... si hubiera caído en manos de otros guionistas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Son dos los protagonistas

La segunda película de la saga de Matrix y la temporada 1 de la serie Loki hablan ambas sobre el libre albedrío y el punto de encuentro con el villano en ambas pone en entredicho que haya tal libre albedrío para el protagonista (los protagonistas en el caso de Loki, porque a estas alturas te tiene que haber quedado claro que son dos).

En las dos hay una predestinación y alguien que mueve los hilos... En las dos, los protagonistas son elegidos para cumplir el destino de ese gran hacedor detrás del telón (lo que explica por qué tenía tanto empeño en borrar Lokis a diestro y siniestro)... Era fácil caer en un discurso similar y a los guionistas les daba miedo.

Así que había que ponerle remedio. Y funcionó. Y cogiendo los dos finales, comparándolos en frío, las posibilidades de que hubieran sido iguales son escalofriantes (bueno, también puede ser el aire acondicionado que nos refresca mientras escribimos estas líneas).

La similitud entre El y el Arquitecto

Está claro que El que permanece no es un programa informático creado por máquinas para tener adocenados a los humanos mientras les tiene en descnaso para que regeneren y les extrae su energía vital para alimentarse, de la misma manera que las vidas de Loki y Sylvie (como las del resto de Lokis, incluido Caimán Loki o Croky, para los amigos) no son "una suma del resto de una ecuación no balanceada connatural a la programación de una matriz", aunque, ejem, sí son el producto eventual de una anomalía (bueno, de un montón de anomalías), que a pesar de los esfuerzos de El que permanece no se han podido suprimir.

Ya sabes: Loki y su manía de escapar prácticamente siempre. El personaje de Majors no busca una armonía de precisión matemática, pero sí busca la armonía del espacio-tiempo en la línea temporal que para él es la principal (y resulta que para todos los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, también).

"Aunque es una incomodidad que evito con frecuencia es previsible. No escapa a unas medidas de control que son las que te han traído inexorablemente aquí", dice el Arquitecto.

Loki y Sylvia llegan hasta El que permanece no precisamente gracias a que funcionen las medidas de control, sino todo lo contrario, pero sí es cierto que su presencia es igualmente previsible para el personaje que controla todo.

A partir de ese punto, en Matrix Reloaded, el Arquitecto le revela a Neo que ha tenido anteriores versiones y que él es la sexta. "¿Hubo cinco elegidos antes de mí?", se pregunta Neo en ese punto. Solo hay dos posibilidades. O nadie me lo dijo o es que nadie lo sabía", dice Neo. "Efectivamente", dice el Arquitecto. "Como sin duda estás deduciendo, la anomalía es sistemática...", añade.

En este punto, Loki sabe perfectamente que tiene muchas versiones de sí mismo: ¡maldita sea si se ha enamorado de una de ellas! Bueno, creo que he dejado claro que no solo los guionistas veían el peligro en que los dos discursos podían ser parecidos.

Así que los guionistas tomaron la firme determinación de que nunca se les olvidara el error que podían llegar a cometer. ¿Y sabes lo que hicieron? Algo tremendamente sencillo. Según contó el co-guionista del episodio final, Eric Martin, en Twitter, el nombre con el que todo el equipo se refería a la serie para evitar que hubiera filtraciones (práctica habitual en Marvel) era "Un aviso para repetir lo que otros han hecho antes". Así se llamaba la serie.