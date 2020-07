SIN FILTRO: ''La Wanders Lover'' habla de su secuestro, violación y golpiza por parte de Radamés

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante realizó recientemente una entrevista a Yered Licona, mejor conocida como ‘’La Wanders Lover’’, para Imagen Entretenimiento, en la que habló sobre el secuestro por el que pasó y la violencia que sufrió por parte de Radamés.

Al comienzo de la charla Yered describe a Radamés como un hombre modelo, por lo que Gustavo Adolfo le cuestionó sobre qué fue lo que detonó que él la golpeara hace varios años atrás.

‘’El problema es que hubo una vez, o sea no quiero, la gente está bien confundida de que a mi me maltrataban y a mi me pegaba y a mi me traía así, como que están confundiendo a la mejor al personaje con mi vida, y muchos piensan, porque me escriben y me lo hacen saber, que Radamés me golpeaba, no es cierto, sí me pegó, sí nos golpeamos una vez’’, comenta la famosa.

Licona menciona que atribuye los problemas de su relación al secuestro que vivió mientras tenía una relación con Radamés.

Yered explica que una vez que los llevaron, tanto a ella como a Radamés, a lo que parecía una bodega, los secuestradores le cuestionaron al comediante que decidiera quién sería liberado para ir por el dinero que pedían de rescate, Radamés señaló que a ella pero los secuestradores decidieron que sería él quien se iría.

‘’¿Quien de los dos se va a ir a conseguir el dinero?, entonces Radamés le dijo déjala ir, llévame a mi y déjala ir, y dijo: ‘’no, ¿sabes que? no porque las mujeres son muy pend*jas y lo primero que va hacer es hablarle a la policía, te vas tu a conseguir el dinero y ella se queda’’, contó.

La famosa agrega que fueron días muy difíciles, pues cabe recordar que la soltaron al quinto día, además se sinceró y habló sobre la violación sexual que se sufrió mientras estuvo en manos de esos hombres.

‘’Si la verdad es que esto es muy difícil para mi, digo, al final ya pasó mucho tiempo y sacarlo es algo que sin duda te ayuda ya que gracias a que no lo hablé, no lo dije, yo creo que por eso es que mi matrimonio se volcó y por so fue que fueron tantas cosas tan mal, yo no quise decirlo a nadie’’, aclaró.

Al final Radamés logró rescatarla con la ayuda de la policía y pagando el rescate, sin embargo, la famosa señala que sentía un repudio muy grande hacia su pareja.

‘’Yo creo que eso fue lo peor, haber salido y querer tapar todo eso y no hablarlo, fui a terapia pero no era honesta con los terapeutas’’, expresó.

Lo encontró con otra en la cama

La Wanders señala que Radamés hacia todo lo posible para recuperar su relación, incluso un 10 de mayo le habría hecho una comida en la que aprovechó para pedirle que volviesen, no obstante ella se negó, se molestó y se fue del lugar.

‘’Como a la una de la mañana digo ‘’no, ¿que estoy haciendo?, voy a regresar con él, lo voy a buscar’’, y se me ocurre regresar a la casa a la una de la mañana y oh sorpresa, lo encontré con una mujer en la cama, entonces ahí dije adiós’’, mencionó.

La famosa señala que bajó a su auto para tomar un bate, que ella traía por seguridad, y comenzó a agarrar todo a batazos, incluso correteó a la mujer con el en la mano.

La golpiza

El punto más bajo comenzó durante un viaje de trabajo por Acapulco, Radamés estaba tomado y se enceló por una llamada que recibió la Wanders de su entonces pareja.

Este la empezó a insultar y ella asegura que le mencionó a su abuela, algo que hizo enfurecer al comediante.

‘’Le hice burla, me señaló con el dedo y le dije ‘’a mi no me señales’’ le pegué así y le regresé un cachetadon, entonces me agarró del pelo y me golpeó contra el sillón pero el sillón tenia un fierro cubierto con una frazada, entonces me abrió’’, explicó.

Yered asegura que el chofer se dio cuenta de lo sucedido y rápidamente le gritó al Staff, quienes los separaron antes de que pasara a peores circunstancias.

Actualidad

Al finalizar, la estrella afirmó que en la actualidad todo se encuentra en orden entre ella y Radamés, que aunque no mantengan una relación amorosa, aún lo describe como el amor de su vida.