S Club 7 podrían regresar en su vigésimo aniversario

ESTADOS UNIDOS.- Buenas noticias para quienes solían disfrutar de S Club 7, podrían regresar próximamente a los escenarios.

El grupo pop, compuesto por Rachel Stevens, Jo O 'Meara, Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Paul Cattermole y Hannah Spearritt, aparentemente están en conversaciones para reunirse en su vigésimo aniversario.

El grupo se separó hace 16 años después de que Paul Cattermole renunció, pero una fuente le dijo a The Mirror Online que "muchos de los compañeros de banda están dispuestos a hacerlo". La fuente dijo a la publicación: ‘Ahora hay conversaciones entre los miembros de la banda sobre hacer una gira de reunión el próximo año. Muchos de los compañeros de banda están preparados. Todavía son los primeros días, pero están hablando y los fanáticos pueden estar de enhorabuena en 2020".

Rachel Stevens le dijo a Fabulous Online que 'definitivamente no diría que no' a otra reunión, después de la última en 2015. 'Hay mucha nostalgia por S Club, fue una parte tan positiva de mi vida y tuvimos un celebración real de S Club la última vez que lo hicimos. Así que definitivamente no diría que no, pero todos están ocupados haciendo lo suyo".

Recientemente, Paul Cattermole hizo la afirmación de que su relación con Hannah Spearritt fue escrita en su programa de televisión Hollywood 7. En una entrevista con The Guardian, Cattermole dice que su romance "no sucedió orgánicamente" y fue "escrito en el programa Hollywood 7" ... "por eso, simplemente sucedió". Cuando se le preguntó si los jefes de televisión lo forzaron a la relación , agregó, 'Sí, pero como digo, no se sintió así porque me había convertido totalmente en la idea, bastante rápido. Pensé que ella era genial.'

En 2017, le dijo a The Sun el domingo que creía que había sido abandonado porque el agente de Hannah la convenció de que necesitaba un novio actor, ya que la separación se produjo después de que ella voló a los Estados Unidos para intentar actuar. Él dijo en ese momento: ‘Sentí mucho que ella pensaba que necesitaba priorizar su carrera. Apuesto a que le dijeron: “Entonces tu novio actual está haciendo música. Bueno, eso es genial, pero realmente necesitas un novio actor".