Ryan Reynolds y Blake Lively lamentan su boda en una plantación de esclavos

ESTADOS UNIDOS.- La pareja de celebridades hollywoodenses no había hablado sobre los detalles de su boda, que se realizó en una plantación de esclavos, en el 2012. En una entrevista para Fas Company, el protagonista de Deadpool expresó: "Es algo por lo que siempre nos lamentaremos profundamente y sin reservas".

El actor explicó que al conocer el lugar pensaron que era un sitio increíble para contraer matrimonio. "Es imposible conciliar", continuó. "Lo que vimos en ese momento fue un lugar de bodas en Pinterest. Lo que vimos después fue un lugar construido sobre una tragedia devastadora. Hace años nos casamos de nuevo en casa, pero la vergüenza funciona de manera extraña. Fue un error muy grande y eso puede hacer que te cierres o puede replantear las cosas y llevarte a la acción. No significa que no volverás a equivocarte. Pero volver a preparar y desafiar el condicionamiento social de por vida es un trabajo que no termina ".

Blake Lively y Ryan Reynolds afirma haber desconocido el dato sobre la plantación de esclavos, antes de realizar su boda.

La ceremonia fue en Charleston en la Plantación Boone Hall de Carolina del Sur, hace 8 años. A partir del año pasado, Pinterest y The Knot, sitio especializado en la organización de bodas, tomaron medidas para no volver a promocionar lugares que hayan sido plantaciones de esclavos.

Pinterest trabaja para quitar de su plataforma contenido de plantaciones para realizar bodas y trabaja para retirar de Google esta función, pero aún se pueden encontrar estas imágenes en el buscador, bajo la leyenda de "El contenido puede violar las políticas de la marca".

"Las bodas deberían ser un símbolo de amor y unidad. Las plantaciones no representan ninguna de esas cosas", dijo un portavoz de Pinterest

Por otro lado, The Knot creo nuevos estándares para describir los lugares como plantaciones, mansiones o granjas no podrán "usar un lenguaje que glorifique, celebre, o romantiza la historia de las plantaciones del sur".

Tanto Blake como Ryan siempre se han distinguido por apoyar buenas causas y por defender la igualdad de derechos. Recientemente hicieron una donación al movimiento Black Lives Matter y el actor anunció hace poco tiempo que lanzará una nueva iniciativa para apoyar a los aspirantes a cineastas de comunidades no representadas llamada Group Effort.