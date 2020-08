Ryan Reynolds protagonizará y coescribirá 'Upstate', una comedia Netflix

ESTADOS UNIDOS.- El interprete de ‘Deadpool’, Ryan Reynolds, se ha asociado con John August para protagonizar y coescribir la comedia de Netflix "Upstate", de la cual además fungirá como productor ejecutivo.

Cabe señalar que no es la primera colaboración entre Reynolds y August, pues ambos coincidieron en el thriller de ciencia ficción de 2007 "The Nines", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. August dirigió desde su propio guión. Hope Davis, Melissa McCarthy y Elle Fanning protagonizaron la foto.

Reynolds trabajó con Netflix en la película de acción "6 Underground" y ha estado filmando "Red Notice" del streamer con Gal Gadot y Dwayne Johnson. Reynolds también protagoniza la próxima película de Lionsgate "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" con Samuel L. Jackson y Salma Hayek.

A principios de este mes, Reynolds se unió para producir y protagonizar la comedia de monstruos "Everyday Parenting Tips" para Universal Pictures. El proyecto se basa en el cuento humorístico de Simon Rich's New Yorker de mayo de 2020.

August tiene extensos créditos como guionista, que incluyen "Los ángeles de Charlie", "Big Fish", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Dark Shadows" y la adaptación de acción en vivo de Disney de "Aladdin". En 2016, recibió el premio Valentine Davies del Writers Guild of America West por sus contribuciones a la industria del entretenimiento y la comunidad en general. También escribió la novela "Arlo Finch in the Valley of Fire".