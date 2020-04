Ryan Reynolds promete regalarte estas cosas si apoyas cierta causa

ESTADOS UNIDOS.- Ryan Reynolds se ha mantenido muy al pendiente en cuanto al crecimiento de la actual pandemia por COVID-19, tanto así que opta por ayudar cada vez que puede.

En esta ocasión, el actor acudió a su cuenta oficial de Instagram para invitar a sus seguidores a apoyar a una persona en conseguir el material necesario, el cual se encuentra agotado, para donar a gente que realmente lo necesita.

‘‘Lea el mensaje de Hayley a continuación. Pero primero ... Las personas que ayudan a Hayley a obtener este equipo crítico de EPP obtendrán algo increíble de mí. Te enviaré videos personalizados. Firmaré lo que quieras. Enviaré Deadpool Bobbleheads y / o recuerdos de películas. Tal vez eres un enfermo y quieres que firme una mi*rda de Green Lantern. ¿Bien adivina qué? Yo también lo firmaré, enfermo. Criaré a tus hijos como si fueran míos, lo cual confía en mí, NO quieres. Cualquier ayuda será recompensada generosamente. Estos son los días. Estos son los ayudantes. Ayudemos a los ayudantes. Lee esto y vamos. Gracias Ryan’’, se leía al pie de la publicación.

En cuanto a la publicación original, un usuario de Instagram pedía materiales como: Mascarillas, guantes y trajes especiales con la intención de donarlos a quienes realmente lo necesiten.

‘‘vi esta foto ridícula y me reí mucho. Sin embargo, esta es una pregunta muy seria: después de las desesperadas súplicas de mis amigos de primera línea en el área de Toronto, he decidido hacer una pregunta. Estos artículos no son para mi uso en absoluto, ayudarán a las personas a salvar vidas. No busco efectivo, sino estos artículos: 1350 N95 (68 cajas), 13,500 mascarillas quirúrgicas (135 cajas), 13,500 guantes (135 cajas), 1.350 vestidos de quimioterapia. Si usted es una empresa o persona en el área de Toronto o GTA y puede ayudar, personalmente recogeré estos artículos yo mismo con distanciamiento apropiado y PPE. No tengo mucho que ofrecer a cambio, tal vez una camiseta firmada, una sonrisa y un buen Karma garantizado. Si puede ayudar envíe un correo electrónico: robb@wickhockey.com’’, señala.