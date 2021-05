Ryan Reynolds habló sobre su ansiedad y envió comunicado sobre la salud mental

LOS ÁNGELES, California. – Ryan Reynolds, actor y productor de cine estadounidense, se sinceró sobre su salud mental y su lucha contra la ansiedad, enfermedad contra la que ha lidiado toda la vida, expresó en un comunicado por medio de su Instagram personal.



Una de las razones por las que me programo demasiado es por mi amigo de toda la vida, la ansiedad. Sé que no estoy solo y, lo que es más importante, con todos esos como yo, que programa demasiado, piensa demasiado, trabaja demasiado, me preocupo demasiado y sobre todo, sepan que no están solos”, expresó el actor.



Además, el actor dejó en claro que nunca es tarde para hablar sobre la salud mental, un tema que no ha recibido la suficiente atención aseguró Reynolds.

Reynolds había hablado antes de la salud mental



En 2018, Ryan Reynolds habló sobre su lucha contra la ansiedad para una entrevista con el New York Times.



“Tengo ansiedad, siempre la he tenido. Tanto en el alegre ´Estoy ansioso por este´ tipo de cosas, y he estado en las profundidades del extremo más oscuro el espectro, lo cual no es divertido”, confesó el protagonista de Deadpool.



Ryan Reynolds reveló que su padre fue estricto con él y sus hermanos



El actor también habló sobre su familia y lo estricto que fue su padre con él y sus tres hermanos, sobre eso, Reynolds reveló que él pensaba que sus problemas con la ansiedad comenzaron en el momento que su padre perdió la batalla contra la enfermedad de Parkinson en 2015.



“No se lo desearía a nadie, pero la ansiedad también es un gran combustible. Quiero decir, Dios mío, es la píldora contra la complacencia, pero también es algo que debes controlar”, finalizó el actor.