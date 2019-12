Ryan Reynolds confirma que "Deadpool 3" es un hecho

Desde que Disney adquirió 20th Century Fox muchos fanáticos de ‘Deadpool’ se han estado cuestionando sobre qué será del personaje. Ahora, meses después de la noticia, Ryan Reynolds ha confirmado que "Deadpool 3" llegará y ahora estará en manos de Marvel Studios.

Durante una edición navideña del programa estadounidense "Live With Kelly and Ryan", el actor señaló que su superhéroe regresará con otra secuela de la exitosa franquicia.

"Estamos trabajando en eso ahora con todo el equipo", dijo Reynolds. "Hemos terminado en Marvel, que son las grandes ligas de repente. Es un poco loco”, aseguró.

Deadpool fue uno de los pocos personajes propiedad de un estudio que no era Disney, pero llegó a casa con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y su equipo en la adquisición de Fox por 71.300 millones de dólares en marzo.

Reynolds, quien interpreta al mercenario titular con bromas lascivas e impresionantes capacidades de regeneración, desarrolló las dos primeras películas con el liderazgo de Fox.

Emma Watts, la ex presidenta de producción de Fox Film que tuvo un papel considerable en las dos primeras películas, no continuará supervisando la franquicia, dijeron fuentes cercanas al proyecto. Ella permanecerá en el negocio de Reynolds en 2020, supervisando la comedia de acción de videojuegos "Free Guy" bajo el sello Fox, además de lanzar "West Side Story" de Steven Spielberg, la franquicia "Avatar" y "The The de Ridley Scott". Último duelo.

"Deadpool" y "Deadpool 2" han ganado una impresionante suma de $ 1.5 mil millones en todo el mundo. Los presupuestos fueron de $ 58 millones y $ 110 millones, respectivamente, antes de los costos de comercialización. La película también representó un tramo alentador de la propiedad intelectual central de Marvel, ganando el mejor dólar con una calificación R.