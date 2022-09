Ryan Reynolds confirma el regreso de Hugh Jackman como Wolverine para la siguiente entrega de Deadpool.

Tijuana, Baja California.- El actor Ryan Reynolds confirmó la fecha de lanzamiento para la próxima entrega de la película Deadpool y la participación de e Hugh Jackman como Wolverine.

A través de un video promocional, el actor dio estas grandes noticias: "Hola a todos, estamos extremadamente tristes de habernos perdido D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la próxima película de ‘Deadpool’ durante mucho tiempo. Realmente he tenido que buscar en mi alma en este caso".

Además agregó. "Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación y significado. Cada 'Deadpool' necesita sobresalir y destacarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro y no tengo nada, me dejó completamente vacío aquí y es aterrador”.

La cinta de Marvel ya se encuentra en producción y se entrenará el 6 de septiembre de 2024. Reynolds dijo en su video: "Pero teníamos una idea: oye Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?".