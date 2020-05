Ryan Gosling protagonizará 'Wolfman' de Universal Studios

ESTADOS UNIDOS.- Ryan Gosling trabajará con Universal Studios en la película de ‘Wolfman’, según información de The Hollywood Reporter.

Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo escribieron el guión, que pretende ser un vehículo protagonista para Gosling. La medida se produce después de que el estudio vio un éxito a principios de este año reviviendo una de sus otras propiedades monstruosas con ‘The Invisible Man’, protagonizada por Elizabeth Moss y producida por Blumhouse.

Blum, quien está casado con Jason Blum de Blumhouse, y Angelo escribió previamente en ‘Orange is the New Black’ de Netflix. Ningún director está actualmente vinculado al proyecto, una de las múltiples películas basadas en el establo de monstruos clásicos de Universal. Otros incluyen La mujer invisible de Elizabeth Banks, Drácula de Karyn Kusama, Renfield con temática de Drácula de Dexter Fletcher y Dark Army, con Paul Feig adjunto al timón.

La película sigue el legado de The Wolf Man de 1941, protagonizada por Lon Chaney Jr. como un hombre que se convierte en un hombre lobo y desempeñaría el papel varias veces. Benicio del Toro protagonizó el remake de 2010 The Wolfman.