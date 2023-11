Ryan Gosling consigue una nominación al Grammy por "I'm Just Ken" de 'Barbie'

ESTADOS UNIDOS.- El éxito de la película de 'Barbie' fue tan rotundo que se extendió hasta su banda sonora, la cual ha conseguido una impresionante cantidad de 12 nominaciones en los Premios Grammy 2024, incluyendo "Mejor banda sonora para medios audiovisuales".

Sin embargo, la nominación más inesperada fue para Ryan Gosling por su inspiradora balada "I'm Just Ken", la cual fue reconocida como uno de los mejores momentos de la cinta de Greta Gerwig.

 

En la misma categoría, la pista del actor estadounidense compite con "Dance the Night" de Dua Lipa, "What Was I Made For?" de Billie Eilish, "Barbie World" de Nicki Minaj y Ice Spice, todas del mismo soundtrack. Además, también está nominada "Lift Me Up" de Rihanna para 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Pese a que "I'm Just Ken" es una pista más desenfadada que las anteriormente mencionadas, los fanáticos de la película la alabaron por su implementación en la película y la impresionante voz de Gosling.

Esta no es la primera vez que el actor de 'Drive' es nominado a los premios más prestigiosos de la industria musical, pues en 2018 estuvo nominado por su participación en la banda sonora de 'La La Land'.