Russell Crowe confirma su personaje para "Thor: Love and Thunder"

CIUDAD DE MÉXICO. –A pocos días de revelarse la participación del intérprete en la nueva producción del universo de Marvel, el mismo actor, director, productor de cine y músico neozelandés, Russell Crowe, ha confirmado su papel en la nueva película “Thor: Love and Thunder”.



Fue por medio de una entrevista para JOY Breakfast donde Crowe ofreció una declaración sobre el personaje que interpretará en el nuevo filme:

Voy a subirme a mi bicicleta. Voy a pedalear hasta Disney Fox Studios y alrededor de las 9:15, seré Zeus”, informó el actor.

El también productor, aclaró que su papel como “Zeus” es para la nueva película de Thor, y que ese día será el último de filmación, además, aseguró estar disfrutando en gran medida de su nueva interpretación.



Zeus existe dentro del universo de Marvel, pero aún no se tiene claro si se tratará de un amigo o un enemigo del protagonista interpretado por Chris Hemsworth, pero sí se ha revelado que tendrá una relación “Eternals”, personajes que llegarán a la gran pantalla bajo la dirección de Chloe Zhao.

Crowe no es la única estrella debutando dentro del MCU, pues el ganador de Oscar, Christian Bale, ha sido confirmado como el nuevo villano “Gorr” para esta entrega, cuya filmación se está llevando a cabo en Australia.



“Thor: Love and Thunder” tiene previsto su estreno para el 6 de mayo de 2022 y vendrá después de Dr. Stange en marzo de 2022, siempre que las películas de Marvel de este año “Black Widow” y “Spider-Man No Way Home” no se retrasen.

Russell Ira Crowe alcanzó la fama internacional por su papel como el general romano Maximus Decimus Meridius en la película histórica “Gladiador” del 2000, dirigida por Ridley Scott. Gracias a este rol, el intérprete ganó múltiples premios, incluyendo un Óscar, un Premio de la Asociación de Críticos de Cine, un Premio Empire y un London Film Critics Circle Award, todos por mejor actor.

El intérprete de 57 años se ha destacado por múltiples papeles y personajes a lo largo de los años, tales como: