Rupert Grint se convierte en papá de una niña

REINO UNIDO.- A tan solo unas semanas de darse a conocer que Rupert Grint y Georgia Groome estaban en la espera de su primer bebé, el pasado jueves se confirmó que ya nació y se trata de una hermosa niña.

Fue un representante de la pareja quien aseguró a People que Groome había dado a luz al primer hijo de la pareja.

"Rupert Grint y Georgia Groome están encantados de confirmar el nacimiento de su bebé", dijo el representante en un comunicado. "Le rogamos que respete su privacidad en este momento tan especial".

Aunque el actor de Harry Potter no ha comentado nada al respecto, anteriormente habló sobre lo bueno que sería convertirse en padre. En una entrevista de 2018 con The Guardian, Grint señaló que le gustaría "establecerse y tener hijos pronto".

“Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro ", dijo. "Voy a seguir la corriente, seguiré interpretando personajes interesantes y veré qué sucede. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto”.

Antes del nacimiento, Daniel Radcliffe dio a conocer lo alegre se se sentía por que su compañero coprotagonista se convirtiera en padre.

"Estoy seguro de que será un padre increíble", dijo Radcliffe a The Inquirer, y agregó: "Tan pronto como me enteré, le envié un mensaje de texto’’, aseguró.