Rupert Grint confesó que su primera noche como padre “fue aterradora”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el nacimiento de su primogénita, Rupert Grint confesó que la primera noche como padre fue aterradora, ya que tenía miedo que la pequeña falleciera mientras él dormía, publicó el Daily Mail.

El diario británico destacó que la estrella de “Harry Potter” confesó que el miedo se apoderó de él cuando su hija llegó a este mundo, hace nueve meses, lo que le costó mantener el sueño por varios meses.

No quiero entrar en detalles, pero la primera noche fue simplemente aterradora. No puedes dormir en absoluto, solo verificas constantemente que esté respirando. Dormir, en general, para mí, es algo con lo que realmente he luchado”, dijo.