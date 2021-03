Rupert Grint asegura que sus años en “Harry Potter” fueron “sofocantes”

REINO UNIDO.- Uno de los actores principales de la saga de “Harry Potter”, Rupert Grint, reveló que llegó a sentirse sofocado por grabar las películas del joven mago más famoso del mundo, ya que fueron 10 años de hacer siempre lo mismo.

El intérprete de “Ron Weasley”, mejor amigo de “Harry Potter”, platicó en el podcast “Armchair Expert”, de Dax Shepard, que trabajar en el filme fue sofocante, ya que quería experimentar nuevas cosas pero era el “cuento de nunca acabar”.

Hubo un tiempo en el que se sentía bastante sofocante porque era muy pesado, al final eran todos los días, durante 10 años. A veces definitivamente se sentía como: 'Quiero hacer otra cosa. Ver qué más hay ahí fuera'. Simplemente nunca terminó”, dijo.



El actor de 32 años de edad, destacó que regresar cada año a filmar “Harry Potter” fue como “El Día de la Marmota”, ya que siempre eran los mismos sets, las mismas personas, pero a pesar de ello aseguró que fue genial y le encantó.



No ha visto todas las películas

“Harry Potter” se grabó durante el período de 2001 al 2011, con nueves entregas, y tantos años de trabajar en lo mismo ocasionaron que Grint ni siquiera se interesara en ver todas las películas, ya que en una entrevista anterior que otorgó a un medio aseguró que sólo vio las tres primeras.

"Todavía se siente demasiado pronto. No he podido separarme por completo. No puedo enfrentarlo", comentó al respecto, pero aclaró que “Harry Potter y la Piedra Filosofal” la vio dos veces.

Rupert Grint destacó que ahora que es padre de una hermosa niña, está consciente de que quizás tenga que ver con ella la saga que le creó fama mundial y lo hará con gusto, ya que sería la primera vez que viera su trabajo terminado.

El actor dejó en claro que a pesar de ese “sofoco” que sintió, creó una hermandad con sus compañeros actores y los miembros del staff, a quienes considera como una familia.

"Fue una gran experiencia. Un tipo de ambiente familiar tan agradable. Siempre era el mismo equipo con el que crecimos, así que era un gran lugar para estar", finalizó.