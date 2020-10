Rumor de "truene" entre Ben Affleck y Ana de Armas

Tras haber acaparado las redes sociales y las portadas de los medios de espectáculos durante el verano, existen rumores de que Ana de Armas y Ben Affleck “tronaron”, ya que no se les ve juntos desde hace aproximadamente un mes, publicó el Daily Mail.

La pareja de actores de Hollywood son de las que más contenido generaron a los paparazzis desde que inició la pandemia, ya que eran fotografiados a diario por las calles de Los Ángeles demostrando su amor.

Pero después de no saberse nada de ellos como pareja, el diario “soltó” el rumor de que tal vez Armas y Affleck estén pasando por una crisis o peor aún, que ya no anden, y la tensión por saber si es verdad o no se incrementa, ya que ninguno de los dos ha salido a desmentir o confirmar cualquier versión.

Se dice que todo inició porque se publicó una fotografía en la que solamente se le ve a Ana reunida con una amiga en algún lugar y aunque pareciera no significar nada, la pareja ya tenía muy acostumbradas a las distintas plataformas digitales a que los “pillaran” siempre paseando, ya sea con su perro o solos disfrutando del calor de la ciudad, así fuera con todo y cubrebocas.

El medio inglés hace referencia a que desde que se supo que Ana de Armas y Ben Affleck eran pareja, su relación siempre fue muy intensa desde un inicio, aunque algunos apostaran que no duraría mucho, ya que el actor le lleva 15 años de diferencia.

En contra de lo que se pudiera decir, la pareja hollywoodense han demostrado que son felices, por lo menos hasta ahora, mientras no se confirme lo contrario y cabe la posibilidad de que sus agendas no les permitan estar juntos todo el tiempo y todo lo que se dice son solo rumores.