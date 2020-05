Ruby Rose renuncia a su protagónico en Batwoman

Días después del final de la primera temporada de Batwoman, Ruby Rose ha decidido desvincularse de la serie de The CW y no participará en la segunda temporada.

La actriz ha lanzado un comunicado confirmando la noticia.

He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. No ha sido una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en la serie en Vancouver y en Los Ángeles", apuntó.