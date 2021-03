Rubí Ibarra: La niña que se hizo viral por sus XV años, pero el acoso la envío al psicólogo

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los personajes que causó revuelo hace cuatro años en redes sociales fue la joven Rubí Ibarra, quien se convirtió en todo un personaje después de que comenzara a circular un video en el que sus padres invitan a la gran celebración; pero este hecho mandó a la joven al psicólogo.

“Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Estarán tocando Los Cachorros de Juan Villarreal, el grupo Innegable, Relevo X y habrá una chiva de 10 mil pesos el primer lugar…”, expresa el padre de la joven en 2016.

Hace unos día el nombre de la chica que ahora tiene 19 años volvió a hacer eco en redes después de que surgiera el rumor al respecto de la posibilidad de que la chica contendiera por un puesto político, a razón de ello, Rubí se presentó en el programa de “Mimí Contigo”, donde habló de todo lo que vivió en los últimos años.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“En ese video inició todo. Estábamos en la sesión de fotografías y al fotógrafo le dijo a mi papá que hiciera un video invitando a las personas. Insistió demasiado y mi papá accedió. Nunca imaginamos el impacto”, compartió la joven, quien incluso contó que ella no estaba interesada en tener una fiesta de XV años.

El video se hizo tan popular en redes sociales que Rubí Ibarra experimentó el acoso y asedio de los medios cuando en realidad era una joven normal, común y corriente, que lo único que quería para ese día especial era tener un día para ella sin tener la enorme fiesta que se hizo viral.

“Fue algo muy fuerte para nosotros, nos acosaban, nos tomaban fotos sin nuestro consentimiento, y por supuesto en la escuela iban personas y me buscaban. Duró como 3 meses. Fui a un psicólogo, pero la mejor terapia fue el tiempo mi familia, porque me di tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer en el futuro profesionalmente. Y me siento bien ahora para mí misma”, reveló Rubí a Mimí en su programa de Azteca.

El foco que la joven recibió incluso la hizo interesarse en incursionar en la música, pero al final decidió buscar su rumbo en otras esferas; y es que se sintió siempre acechada por los comentarios, críticas y burlas que la hicieron cuestionarse si a tan corta edad merecía esa clase de palabras.

“Yo no voy a mentir, yo soy de rancho, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y ver cómo es la gente en redes sociales es malo y más para una chica de 15 años. Fue muy duro para mí, porque yo me preguntaba si realmente había hecho algo malo”, contó.