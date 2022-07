Rubén Cerda víctima de presunto fraude de Sergio Sendel

Ciudad de México.- El actor Sergio Sendel se encuentra en la controversia después de que trascendiera que vendió ilegalmente unas propiedades que le pertenecían a Jorge Reynoso, marido de Noelia y su hermana Sylvia de Rugama.

Tras una visita a uno de los inmuebles en cuestión, resultó ser del actor Rubén Cerda como actual propietario después de haber comprado la propiedad a su compañera María Elena Saldaña.

Ante dicha sorpresa, Sylvia dijo: “Usted es tercero de buena fe, yo tengo las escrituras donde ustedes compraron legalmente esta casa, nada más que la señora Saldaña, la compró de manera ilegal”.

Explican situación

Mientras el artista continuaba con el asombro por el hecho, y se cercioraba que su casa fuera parte de los terrenos en cuestión, De Rugama decidió explicar a detalle la situación.

Ese terreno y este terreno eran de mi papá. Usted adquirió esta propiedad de buena fe, es un tercero de buena fe, que yo no vengo con ninguna intención de causarle ningún perjuicio ni ningún daño, que todo lo vamos a llevar con apego al derecho, y con apego a la justicia, que vamos a tratar de trabajar juntos, de hacer un equipo, caímos en una situación en la que nadie quiere caer, pero vamos a tratar de juntos resolverlo”

Comentó.

Posteriormente, Rubén manifestó: “Nadie se quiere ver involucrado en una situación y menos de propiedad, y bueno, de alguna manera me da mucha tranquilidad saber que estoy tratando con una maravillosa persona y aparte vecinos de alguna manera y que estamos en situación de regularizar este tipo de cosas”.

Y reflexionando sobre el proceso de compra que realizó, mismo que hasta la fecha le ha impedido escriturar la propiedad, el artista detalló: “Uno compra de buena fe, obviamente en la escritura que tiene la señora María Elena Saldaña, que es una escritura que está hecha de forma correcta, no quiero inculpar a nadie, pero siguiendo la línea de curso que debe llevarse una compra, es por medio de un notario, que el notario tiene que verificar que la propiedad no se encuentre en gravamen, que no se encuentre ninguna situación que no se pueda vender. Entonces si esta situación se permitió y la señora Saldaña tiene unas escrituras, quiere decir que entonces quien tuvo la situación fue un notario en ese caso. El notario y hay que empezar a seguir en esa línea de investigación”.

Posteriormente, durante una videollamada en vivo para la emisión de espectáculos, Sylvia de Rugama confesó que Rubén Cerda está viviendo un verdadero drama por esta situación, pues le urgía vender la casa para solucionar un problema de salud de su mujer.