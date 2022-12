Rubén Cerda podría perder su casa a manos de Sylvia de Rugama 

En julio de 2022, el actor Sergio Sendel fue acusada de robo, hurto y estafa en 14 inmuebles en el Ajusco por un valor de más de 50 millones de pesos.

Días después, se vivió un incómodo encuentro entre Sylvia de Rugama y Rubén Cerda, debido a que el actor se encontraba viviendo en una de esas propiedades y aseguró que adquirió el inmueble de “buena fe”.

Parte de una herencia

Pese en aquel momento Sylvia manifestó que no pararía hasta recuperar las propiedades que son parte de la herencia que les dejó a ella y a su hermano su padre, todo indica que el paso de los meses y la pérdida de la esposa de Rubén, hicieron que De Rugama cambiara de opinión.

Yo no voy a ejercer ninguna acción contra el señor Cerda, simplemente voy a dejar que las cosas sigan su curso, pero aunque la ley me diera la razón, no me interesa, porque creo que el señor ha sufrido lo suficiente”, explicó Sylvia en entrevista al programa Ventaneando.

Te puede interesar: Andrea Legarreta contesta declaraciones de admiración de Ingrid Coronado

Al respecto de si el deceso de Tere Herrero, esposa de Rubén, influyó en su decisión, De Rugama confesó: “Claro que me tocó el corazón, mi papá también murió de cirrosis hepática, imagínate las coincidencias, 30 años después, en el mismo domicilio, estaba viviendo una señora con la misma dolencia, por supuesto que me solidarizo con él”.

No obstante, la mujer que es hermana del empresario Jorge Reynoso, esposo de la cantante Noelia, envió una advertencia al actor conocido por encarnar a Santa Claus. “Si el señor continúa haciendo declaraciones no acertadas, difamándome, entonces sí las cosas podrían cambiar, pero no por el momento, yo no voy a hacer leña del árbol caído”, manifestó.

Finalmente, Sylvia de Rugama recalcó que a pesar de ofrecer disculpas a Sergio Sendel por señalarlo de un delito que no cometió, esto no indica que piense lo mismo de los hermanos del artista.

Te puede interesar: Estas parejas de famosos terminaron en 2022

“Me retracté, creo que es lo justo, él no me ha hecho daño, yo tampoco quiero hacerle daño a él. (Pero de sus otros dos hermanos) creo que en febrero hablaremos de eso, porque ahorita todo está en pañales, han sido propiedades que se abandonaron por más de 25 años, entonces todo está avanzando poco a poco”, subrayó.