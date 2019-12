Roy Loney, lider de 'Flamin 'Groovies', ha muerto

Roy Loney, lider del grupo de rock de garaje Flamin 'Groovies, ha muerto a la edad de 73 años. Así lo confirmó la banda en su página de Facebook.

"Estamos muy tristes y aturdidos al saber que nuestro querido amigo y compañero de banda, Roy Loney, falleció esta mañana", expresaron.

El músico murió de insuficiencia orgánica grave en el Centro Médico California Pacific de San Francisco, dijo su novia Vivian Altmann al San Francisco Chronicle.

Another leaves this world R.I.P. Roy Loney of The Flamin’ Groovies. https://t.co/mwgdN0xeIT — El Vagón Alternativo with Edwin Poveda (@vagonalt) December 14, 2019

La noticia de la muerte de Loney fue anunciada inicialmente por la fotógrafa de punk rock Roberta Bayley, quien reveló que el músico fue operado a principios de esta semana y murió el viernes.

“Muy triste noticia. Roy Loney, el cantante original de los legendarios Flaov 'Groovies ha muerto. Hace solo unos minutos. Roy era un gran talento, como compositor e intérprete, y un gran amigo.

Fue hospitalizado la semana pasada y hablé con él el miércoles. Estaba de buen humor. Se sometió a una cirugía esta mañana y nunca salió de ella. Lo siento, no tengo otros detalles. Roy seguramente será extrañado por todos los que tuvieron el placer de conocerlo", escribió en Facebook.

A principios de la década de 1960, Loney comenzó a tocar la guitarra y a cantar con Tim Lynch en la banda de San Francisco The Kingsmen, que más tarde se convertiría en Chosen Few. Para 1965, los Elegidos pocos se convirtieron en los Groovies de Flamin. Si bien los álbumes de la banda tuvieron poco impacto en las listas, tuvieron una influencia posterior en los actos de power-pop y punk que siguieron. Después de lanzar su EP Sneakers en 1968, la banda consiguió un contrato discográfico con Epic. Solo un año después entregaron su álbum de estudio debut Supersnazz. La banda se haría conocida por sus canciones "Love Have Mercy", junto con giros en clásicos como "The Girl Can't Help It" de Bobby Toup y "Rockin 'Pneumonia and the Boogie Woogie' Flu" de John Vincent y Huey "Piano" Smith. "

El grupo luego firmaría con Kama Sutra Records donde lanzaron Flamingo y Teenage Head en 1970 y 1971, respectivamente; el álbum anterior presenta la canción coescrita de Loney "Headin" para la frontera de Texas, más tarde cubierta por los Raconteurs. Pero para 1971, las tensiones entre Loney y el guitarrista Cyril Jordan conducirían a la partida del cantante.