Roxanna Castellanos y Paul Stanley critican duramente a Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO.-Roxanna Castellanos en su personaje de Deyanira Rubí y Paul Stanley atacaron duramente a Pati Chapoy por no saber quién es Remmy Valenzuela.

En el programa de Cuéntamelo Ya, los conductores hicieron mofa de la presentadora de Ventaneando y dijeron que “lleva años de chismosa en Todo Para la Mujer”, a manera de broma.

Y es que en Todo Para la Mujer trabaja Maxine Woodside, conocida como “La Reina de la Radio”.

Rubí y Stanley también hablaron mal del programa La Academia, señalándolo como: “un programa de TV Azteca con una producción bien pobretona, gente que no sabe cantar”.

Cabe recordar que Valenzuela fue cuestionado por la conductora ancla de Ventaneando hace unas semanas, ya que ella consideró que sobraba en la emisión dominical.

"A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra", expresó Pati Chapoy. "No lo conozco", agregó la conductora.

A lo que el intérprete de "Mi Princesa" no se quedó callado y respondió a las críticas de la periodista de espectáculos, a quien calificó de estar “pasada de moda”.

“No sé cuánto discos de oro tenga Pati […] Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda”, dijo afirmó Remmy.

Se dice que tras esta pelea Remmy Valenzuela quedo fuera de La Academia como juez.