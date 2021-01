Rowan Atkinson confiesa estar harto de ser "Mr. Bean"

CIUDAD DE MÉXICO.- En la industria del entretenimiento hay diversos personajes que trascienden más allá del papel dentro de una serie o película, convirtiéndose así en verdaderos íconos; tal es el caso de Mr. Bean.

En 1990, el carismático personaje saltó a la fama en la televisión de Reino Unido. Más tarde se consolidó con adaptaciones del mismo personaje en la industria cinematográfica, pero tal parece que el actor que lo interpreta, Rowan Atkinson ya se aburrió.

Y aunque el público lo siga aclamado, incluso de forma generacional, el personaje parece no agradarle del todo al actor quien lo interpreta, pues de acuerdo con una entrevista reciente, el actor declaró que no ha disfrutado totalmente el interpretar a dicho personaje.

El actor británico declaró que aunque se ha ganado el corazón del público en diversas partes del mundo con la serie de televisión, él no ha disfrutado al personaje como tal vez esperarían muchas personas.

Mr. Bean se ha convertido en una de las series más cómicas de la década de los 90 gracias al talento histriónico de Atkinson y su humor ligero, un tanto inocente.

Luego de una entrevista para Radio Times, Atkinson reveló que no siempre ha gozado de encarnar al inocente y curioso inglés; sin embargo, ya se encuentra trabajando en un próximo largometraje animado sobre él.

“No disfruto mucho interpretarlo. El peso de la responsabilidad no es agradable. Lo encuentro estresante y agotador, y espero con ansias el final”, dijo a la revista propiedad de la BBC en declaraciones recogidas por Variety.

No obstante, reconoció que “ver a un adulto comportarse de forma infantil, sin darse cuenta de lo inapropiado que es, resulta fundamentalmente gracioso”.

Su relato indicó que, hasta el momento, no ha disfrutado realizando el papel en los proyectos en los que ha estado, a pesar del éxito internacional que ha tenido.

Con todo, el actor advirtió que su personaje favorito a lo largo de su carrera, que incluye más de 20 películas -entre ellas The Witches, Dead on Time y El Rey León, es el de la serie Blackadder (Víbora negra) debido a que, reconoció, la responsabilidad de hacer que esa serie sea divertida recayó en muchos hombros, no solo en mí”.