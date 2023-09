Rosie Rivera revela que su esposo si robó a los hijos de Jenni Rivera, admitiendo que fue un 'error'

HERMOSILLO, SON. - La hermana de la cantante Jenni Rivera, Rosie Rivera, finalmente habló públicamente sobre el escandaloso robo que había mantenido en secreto durante mucho tiempo, el cual fue destapado por su sobrina Chiquis Rivera, hija de la difunta artista.



En un video que sorprendió a los seguidores de la familia Rivera, Chiquis reveló que su tía Rosie había encubierto el robo de una importante suma de dinero que pertenecía a una de las empresas de Jenni, parte del legado que la artista había destinado para sus hijos, administrado por Rosie según las instrucciones de Jenni.



Tras las acusaciones de los hijos de Jenni Rivera en enero del año pasado, Rosie finalmente abordó el tema en el programa matutino de Imagen, Sale el Sol. En una declaración, Rosie admitió que su esposo había robado a sus sobrinos, lo que calificó como un "error", atribuyéndolo a los problemas de adicción al juego que enfrentaba su esposo.



Rosie continuó explicando las razones detrás de las acciones de su esposo Abel y las consecuencias que tuvo en su matrimonio.

"Él tenía un problema con las apuestas. Entonces hubo ahí una situación donde él usó dinero que no debería de haber usado. Yo no sabía. En cuanto lo supe lo enfrentamos", detalló.



Para afrontar la situación, Rosie convocó a su suegra, a Juan Rivera, a Jacquie (en calidad de albacea), así como al pastor y a los abogados de la familia.



Además, Rosie admitió que mantuvo esta información oculta a sus padres y a otros miembros de la familia, alegando que se tomaron medidas para resolver el problema y que "las personas que tenían que saberlo, lo sabían". Esta decisión, según Rosie, fue tomada para "proteger" a la familia de otras "verdades" que podrían haber causado más dolor.



Al final de su entrevista, Rosie Rivera compartió sus emociones sobre el tema. Dejando entrever el impacto que esta revelación ha tenido en su vida y en el legado de Jenni Rivera.



"Yo estaba tan furiosa porque era mi hermana, el dinero que dejó. O sea, el dinero ya no es un dólar. Es un segundo de la vida de Jenni Rivera. Me dolió muchísimo. Todavía me duele", concluyó.