Rosie Rivera celebra el fracaso de 'Lightyear' y causa polémica

ESTADOS UNIDOS.- A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Jenni Rivera explicó sus razones para no ver la película animada, pues además sus hijos tienen prohibido verla.

Polémicas declaraciones

Rosie Rivera desató gran polémica al mostrar su postura sobre la nueva película de Disney "Lightyear" pues asegura que fue de su agrado el fracaso de la cinta.

Según comento a la compañía no le corresponde educar a los pequeños, pues considera es una decisión de la preferencia sexual de cada persona.

"No me gusta que esta película de juguetes esté mostrando temas para personas maduras, no estoy en contra del tema... Aunque soy creyente, yo como adulta no apago la tele si hay amor del mismo género porque yo ya decidí, porque yo tengo mi propia conciencia, porque yo puedo decidir, pero a un niño de 5 años no le voy a mostrar esa película", agregó Rosie Rivera.

Para terminar comento que ella es la única responsable de educar a sus hijos y es su responsabilidad no esperar que el pastor quela escuela y mucho menos que Disney les enseñe a sus hijos concluyó.