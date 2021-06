Rosie Rivera asegura no tiene miedo a auditoría que le quieren hacer sus sobrinos en los negocios que maneja

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse que los hijos de Jenni Rivera solicitaron una auditoría a sus tíos por el manejo de los negocios que su madre les dejó como herencia, Rosie Rivera asegura que no tiene miedo con la investigación que le desean hacer.

El pasado 7 de mayo, Rosie Rivera subió un video en su cuenta de YouTube donde anunció que renunciaría al cargo de albacea que su propia hermana Jenni le había otorgado después de haber fallecido en un accidente aéreo, en diciembre de 2012.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con lágrimas en los ojos, la hermana menor de “La Diva de la Banda” explicó que dejaría de administrar los negocios que había dejado su hermana a su cargo y que pertenecen a los hijos de la cantante, ya que ese ciclo se había terminado y necesitaba “volar con sus propias alas”.

En la administración de los negocios de Janney ("Chiquis"), Jacqie, Michael, Johnnyy y Jenicka, también está involucrado Juan Rivera, otro de los hermanos de Jenni, quien también será auditado.



“NO TENGO MIEDO”: ROSSIE RIVERA

Desde que Rosie Rivera fue nombrada albacea de los bienes de Jenni y no “Chiquis”, la familia Rivera se ha visto vuelta en escándalos por señalamientos de supuestos malos manejos de la herencia por parte de Rosie.

Pero, al parecer, esta última acusación fue la gota que derramó el vaso y Rosie decidió terminar la relación “laboral” con sus sobrinos, después de que estos le solicitaran una auditoría para la rendición de cuentas de las ganancias obtenidas con las empresas que dejó su madre al morir.

En el programa “De Primera Mano” se publicó parte de un enlace en vivo que Rosie realizó en días pasados, asegurando que no tiene miedo que sus sobrinos le pidan cuentas, ya que “el que nada debe, nada teme”, y si algo debe, es a Dios.

Quisiera decirles que yo ya sabía de la situación. Que esto es algo que quisiera se manejara en privado, pero no es así. No es porque tenga miedo. No tengo miedo, He manejado las cosas para honrar a Dios. Yo no tengo que comprobar nada con nadie sino que con Dios”, dijo.

La también pastora de la religión cristiana destacó que la situación no se trata de ella, sino de las finanzas de otras personas y que ha mantenido privadas por otras razones que no reveló.

Insistió en que realizó el “live” para que los fans de Jenni y sus s propios seguidores entiendan que no le debe nada a nadie y no se está escondiendo de nadie, y no le sorprendió que le realizarían una auditoría, ya que cuando aceptó el cargo, sabía que se la tendrían que hacer como a cualquier empresa.



JOHNNY HABRÍA SIDO EL QUE EXIGIÓ RENDIR CUENTAS

La periodista Ana María Alvarado comentó que fue Johnny, uno de los hijos menores de Jenni, quien había exigido que sus tíos les explicaran en qué se ha gastado el dinero que les dejó su madre y que siguió produciendo después de muerta, ya que se dice que sospechan de malos manejos.

“Ayer me escuché toda la tarde de doña Rosa Rivera y dice: ‘Mis hijos no son unos rateros. Aquí el problema es que Jhonny, hijo de Jenni Rivera, se está gastando el dinero a manos llenas. El problema es de Johnny y tenemos miedo de darle lo que le corresponde porque se lo va a gastar’”, comentó Alvarado.

La periodista de espectáculos agregó que la abuela de “Chiquis” Rivera explicó a los internautas que Jenni le dejó propiedades a cada uno de sus hijos, así que no estaban desprotegidos y Juan y Rosie Rivera sólo han multiplicado la herencia de sus sobrinos.