Rosalía y Nike lanzarán marca de tenis

CIUDAD DE MÉXICO.– Por múltiples ocasiones, la industria de la moda se ha unido con cantantes, actores, modelos y hasta youtubers famosos que se destacan por marcar tendencias gracias a sus estilos únicos y novedosos.

Tal es el caso de Madonna, Selena, Bad Bunny, Paris Hilton, las hermanas Kardashian, Justin Bieber y Ariana Grande que han hecho colaboraciones con marcas que reflejan su estilo para que todos los amantes de la moda roben miradas con outfits innovadores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hoy toca el turno de la catalana Rosalía, quien sigue conquistando el mundo de la moda, pues hará una colaboración con Nike para ser la nueva imagen del modelo AF1 (Air Force 1).

Las zapatillas deportivas llevan el nombre AF1 Espardille y están inspiradas en las alpargatas, mostrando el talento de Rosalía como diseñadora y homenajeando las raíces españolas de la cantante, pues ella le añadió el toque los listones que se abrochan alrededor del tobillo y la costura de la suela, donde está grabada la frase “We just did it Rosalía”, dando una forma especial y personal al diseño.

El par de tennis aún no tienen fecha de lanzamiento, pero ya están tomando popularidad y aumentando las ansias entre los fanáticos, pues se han estado anunciando en las distintas redes sociales de la cantante española.

Siempre fiel a sus raíces

Rosalía siempre se ha mostrado interesada en que la moda española esté presente en sus looks, vistiendo básicos de María Escoté, Palomo Spain y Dominnico, utilizando flecos y guiños de su relación con el mundo del flamenco, tal como ha dejado en claro en sus conciertos, entregas de premios y múltiples galas.