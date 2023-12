¿Rosalía y Jeremy Allen White son pareja? Se filtran nuevas fotografías

ESTADOS UNIDOS.- En medio de especulaciones y una reciente salida pública, Jeremy Allen White y Rosalía parecen avivar los rumores de un posible romance. El actor de "The Bear" y la cantante española fueron vistos juntos en West Hollywood, disfrutando de un descanso para fumar y participando en una animada conversación. Fotografías obtenidas por TMZ capturaron a la pareja en lo que parecía ser un ambiente informal y cómodo.

Este encuentro sigue a su aparición pública anterior en un mercado de agricultores el mes pasado, donde White fue visto llevando un ramo considerable de flores, generando curiosidad sobre un posible romance en ciernes. Los fanáticos notaron la química entre ambos, y los rumores han ganado fuerza desde entonces.

Rosalia echándose un cigarrito junto a Jeremy Allen White en Los Ángeles pic.twitter.com/CADJplGcCu— Indie 505 (@Indie5051) November 30, 2023

Es relevante destacar que esta nueva relación surge después del fin del compromiso de Rosalía con Rauw Alejandro. La cantante confirmó la ruptura con el reguetonero el julio pasado, y desde entonces, ha sido vinculada con diversos famosos.

La primera salida pública de la pareja tuvo lugar en el mencionado mercado de agricultores, donde White llevaba varios ramos de flores mientras Rosalía esbozaba una ligera sonrisa. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido algo, la situación podría deberse a que ambos aún están en medio del divorcio de Jeremy con Addison Timlin, con quien comparte dos hijos.

 

Si bien la cantante y el actor fueron fotografiados compartiendo un cálido abrazo durante su reciente encuentro en West Hollywood, no hubo un beso visible, dejando a los seguidores ansiosos por saber más sobre la evolución de la relación. White, conocido por su actitud relajada, no ha dudado en mostrar su vida personal en el ojo público, y con su creciente éxito, es probable que la atención sobre sus relaciones se intensifique.

Te puede interesar: Frank Ocean comparte fotografía de Rosalía en la playa: ¿Nueva colaboración?

En medio de los procedimientos de divorcio de White, las salidas públicas de la pareja plantean preguntas sobre el momento y la naturaleza de su relación. La nota de Us Weekly que "confirma" una relación entre Rosalía y Jeremy Allen White, debido a que una supuesta fuente cercana les aseguró que los involucrados comenzaron con una linda amistad que ha evolucionado a intenciones románticas" aunque esto no ha sido confirmado por Rosalía, ni por el actor Allen White, también Us Weekly mencionó la solicitud de Timlin para que White se sometiera a pruebas de alcohol como parte de su acuerdo de custodia compartida, reflejando las complejidades de su separación, aunque se dice que la exesposa de White y el actor han decidido llevar una relación coparental amorosa, por el bien de sus hijos.

A medida que la especulación continúa, las apariciones públicas de los artistas del momento y la química capturada en las fotografías sugieren que podría haber más en la historia de lo que se ve a simple vista.