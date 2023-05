Rosalía revela la historia detrás de su compromiso con Rauw Alejandro

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el lanzamiento de su proyecto colaborativo "RR", Rosalía y Rauw Alejandro se han convertido en una de las parejas más queridas de la actualidad por sus muestras genuinas de afecto en público y redes sociales.

El cariño por la pareja de artistas solamente creció cuando revelaron su compromiso al final del vídeoclip de su canción "Beso", en la cual expresan su deseo mutuo por unirse en matrimonio. Sin embargo, muchos fanáticos se preguntaron cómo había sido el camino para llegar hasta dicho momento.

De este modo, la cantante catalana y el puertorriqueño participaron en "The Couples Quiz" de la revista GQ, una sesión de preguntas y respuestas en la que demostraron qué tanto se conocen el uno al otro y ofrecieron detalles sobre el inicio de su relación romántica.

Mientras que el intérprete de "Saturno" recordó que el primer beso de la pareja fue en la ciudad de Madrid, España, Rosalía lo retó con mencionar la fecha exacta de cúando se conocieron, a lo que Rauw simplemente respondió con un "diantres".

Tampoco miraba tanto para no ser tan… crazy la primera cita", reveló el intérprete de “Baila conmigo". La española le preguntó "¿qué bebí y qué fue lo que bebiste tú?" para así lograr que el famoso pudiera acotar más detalles.

En nuestra primera cita yo bebí whisky y tu agua", en seguida Rosalía señaló que al día siguiente tenía show, por lo que prefirió no consumir alcohol. "Yo con una copa me pongo fina. Yo con una copa ya estoy pal arrastre", bromeó.

Al seguir con la ronda de preguntas, Rauw sacó a flote el tema que todos esperaban, su compromiso con la intérprete de "G3 N15", y le preguntó a Rosalía si recordaba con detalle el momento exacto en el que le pidió matrimonio.

Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de tu abuela, empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba", reveló la catalana.