Rosalía fue rechazada de programa de talentos cuando era niña

LAS VEGAS, EU.- El Mal Querer de Rosalía nació sin pretensiones ni a la espera de reconocimientos. Aún así, su más reciente disco la ha encumbrado en el éxito y el jueves la colocó como la máxima ganadora en la ceremonia del Grammy Latino.



La catalana estaba consciente de hacer una producción con honestidad, amor y ganas, pero no esperaba premios como el de Álbum del Año de la Academia Latina de la Grabación.



Sabía que tenía verdad ese trabajo porque ante todo estaba hecho con riesgo y sin pensar en lo que podía pasar. Como no tenía nada, no tenía nada que perder.



"En el fondo pensaba 'no sé si le guste a mucha o poca gente, pero a la que le guste, será de verdad'. Porque es un disco que es radical ante todo, que te puede gustar mucho o poco, pero no creo que te quedes en medio", compartió la cantante en conferencia de prensa.



Aunque admite que lo que intentaba al hacer la producción era emocionarse, y más aún, generar sentimientos más intensos en quienes la escucharan.

"Uno nunca sabe lo que va a pasar, cuando hice ese disco lo hice con el corazón y si algo aprendí es a hacerlo desde ese lugar, sin pensar en lo que pueda pasar después



"Siempre pienso que no puedo controlar lo que pase después de mi proceso creativo, puedo controlar mi proceso al 100 por 100, y si no es así me pongo nerviosísima. Necesito estar encima de todos los detalles, pero cuando lo compartes es como que ya no te pertenece", agregó.



Ganadora de cinco gramófonos, la originaria de Barcelona contó que El Mar Querer es una mezcla de historias reales con fantasía, que "Rayuela" de Julio Cortazar le sirvió de inspiración y que su gran motor es el flamenco, el género al que le debe todo.



"A la vez me gusta que sea lo suficientemente abstracto para que cada uno haga su propia historia. Está abierto a muchas posibles interpretaciones y al final eso es lo interesante. No pretendo que haya una historia cerradísima y concreta. Prefiero que cada uno se pueda hacer la propia", sostuvo.



Lo que vive ahora siendo una de las intérpretes más populares y aplaudidas en la actualidad, contrasta con aquel instante en su adolescencia en la que fue rechazada en un programa de talentos en su natal España.



No obstante, sostiene que todo lo que ha vivido le ha servido para aprender y luchar por ese sueño que tenía desde pequeña de dedicarse a la música.

"Siento que fue un momento (su participación en el programa) en el que experimenté lo que significa estar en el escenario porque a mi alrededor no había nadie que estuviera vinculado a la música ni a la industria.



"Digamos que eso me sirvió para aprender y entender que lo que quería hacer necesitaba mucha dedicación y esfuerzo. Fue una enseñanza grande para mí, para focalizarme en estudiar muchísimo y a partir de ahí, tenía como 13 o 15 años, no dejé de estudiar y hoy sigo haciéndolo".