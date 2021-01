Rosalía enciende redes sociales con su más reciente look

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Rosalía no es una de las celebridades más activas en redes sociales, eso no impide que cada que postee algo sus seguidores reaccionen al instante.

Como prueba está la última publicación de la cantante española, la cual encendió las redes sociales desde el momento en que comenzó a vivir en Internet.

Y aquí en De Última te vamos a contar de qué se trata, ya que Rosalía se valió de varias tendencias para dar una cátedra de estilo urbano para sus fans.

El día de ayer, Rosalía subió a sus stories y a su feed de Instagram una publicación en la que compartió varias fotos, las cuales fueron un éxito entre sus seguidores pues ya cuentan con más de un millón de likes.

En las imágenes aparece posando en un vestido o suéter gris off shoulders con flecos, una gran pieza para mantenerte calentita en invierno y verte muy trendy.

Esta pieza tipo canelé la combinó con otro must de la temporada: las botas chunky, si todavía no tienes un par en tu clóset, puedes optar por unas en tonos claro como las de Rosalía, serán un acierto para cualquier look.